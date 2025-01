Trotz Waffenruhe: 15 Tote durch israelischen Beschuss

Beirut. Im Süden des Libanon haben israelische Soldaten trotz einer Waffenruhe mit der Hisbollah zahlreiche Menschen getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte, starben am Sonntag 15 Menschen durch Beschuss israelischer Streitkräfte. 83 weitere Personen seien verletzt worden. Demnach eröffneten die Soldaten das Feuer auf Bewohner, die in weiterhin israelisch besetzte Gebiete zurückkehren wollten. Eigentlich hätten die israelischen Streitkräfte im Rahmen einer Waffenruhevereinbarung am Sonntag aus dem Gebiet abziehen sollen. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Freitag behauptet, das Abkommen sei von libanesischer Seite nicht vollständig umgesetzt worden und die Frist daher nicht gültig. Die israelische Armee hätte das Gebiet binnen 60 Tagen – bis Sonntag – verlassen müssen, während die Hisbollah ihre Kämpfer und Waffen abzieht.(Reuters/jW)