Rom. Anhänger des italienischen Fußballklubs Lazio Rom haben Mittwoch nacht vor der Europa-League-Partie gegen Real Sociedad am Donnerstag Dutzende Fans des spanischen Vereins attackiert. Etwa 70 Anhänger des Gästeteams seien bei den Ausschreitungen in der italienischen Hauptstadt angegriffen, neun davon verletzt worden, meldeten mehrere Medien übereinstimmend. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie in den engen Straßen der Innenstadt bengalisches Feuer gezündet und Stühle sowie andere Gegenstände durch die Luft geworfen wurden. Die Polizei beschlagnahmte bei Lazio-Anhängern Stöcke, Rohre, Hammer, Messer sowie weitere Waffen. (dpa/jW)