Melbourne. Tennisspielerin Aryna Sabalenka ist bei den Australian Open nur noch einen Sieg von ihrem anvisierten Titelhattrick entfernt. Die Weltranglistenerste aus Belarus setzte sich am Donnerstag im Halbfinale gegen die Spanierin Paula Badosa mit 6:4, 6:2 durch. »Ich bin sicher, sie hasst mich für die nächsten Stunden, den ganzen Tag. Das ist okay, ich halte das aus«, sagte Sabalenka nach dem Sieg über ihre Freundin Badosa. Im Finale am Sonnabend kann Sabalenka nach 2023 und 2024 zum dritten Mal in Serie beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne triumphieren. Das war zuletzt der Schweizerin Martina Hingis von 1997 bis 1999 gelungen. (dpa/jW)