Frankfurt am Main. Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City ist perfekt. Der 25 Jahre alte Ägypter wechselt mit sofortiger Wirkung zum englischen Meister, wie der Fußballbundesligist und City am Donnerstag mitteilten. Sportlich ist der Abgang des Torjägers für die Hessen ein erheblicher Verlust, wirtschaftlich dagegen lukrativ. Offizielle Angaben über die Ablösesumme machten die Vereine nicht, sie soll dem Vernehmen nach aber 75 Millionen Euro betragen. Marmoush war 2023 ablösefrei vom Bundesligarivalen VfL Wolfsburg zur Eintracht gewechselt. Sein Vertrag am Main galt bis zum Sommer 2027. Marmoush erhält beim Team von Trainer Pep Guardiola einen langfristigen Kontrakt bis 2029. Der ägyptische Nationalspieler erzielte in der laufenden Spielzeit 20 Pflichtspieltore, 15 davon in der Bundesliga, und gab 15 Vorlagen. (dpa/jW)