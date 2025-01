Thailand: Ehe für alle in Kraft getreten

Bangkok. Als erstes südostasiatisches Land hat Thailand am Donnerstag die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Hunderte gleich- und transgeschlechtliche Paare nutzten den historischen Tag, um sich das Jawort zu geben. Durch das Gesetz dürfen gleichgeschlechtliche Paare in Thailand nicht nur heiraten, sondern werden auch bei Erbangelegenheiten und Adoption gleichgestellt. Die Neuregelung sieht vor, dass im Gesetzbuch künftig die Wörter »Männer« und »Frauen« sowie »Ehemann« und »Ehefrau« durch neutrale Wörter wie »Personen« und »Ehepartner« ersetzt werden. Weltweit haben mehr als 30 Länder die Ehe für alle anerkannt. In Asien haben bislang nur Taiwan und Nepal diesen Schritt gesetzlich verankert. (AFP/jW)