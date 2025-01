Adidas erwägt Jobstreichungen

Herzogenaurach. Der Sportartikelhersteller Adidas erwägt Stellenstreichungen in seiner Zentrale. Man habe »jetzt damit begonnen zu prüfen, wie wir unsere Strukturen an die Realität unserer Arbeitsweise anpassen können«, erklärte der Konzern am Donnerstag auf Anfrage. Dies könne Auswirkungen auf die Organisationsstruktur und die »Anzahl der Stellen in unserer Zentrale in Herzogenaurach haben«. Dem Manager-Magazin zufolge geht es dabei um bis zu 500 Jobs. Dies habe Vorstandschef Bjørn Gulden bei einer internen Veranstaltung erklärt. Erst Anfang der Woche hatte Adidas seinen Jahresbericht veröffentlicht und demnach seinen Betriebsgewinn 2024 verfünffacht. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 23,7 Milliarden Euro, der operative Gewinn betrug 1,3 Milliarden Euro. (AFP/jW)