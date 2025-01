Gabun: Termin für Wahlen bekanntgegeben

Libreville. Gut anderthalb Jahre nach einem Staatsstreich in Gabun sollen die Menschen in dem zentralafrikanischen Staat am 12. April einen neuen Präsidenten wählen. Das teilte der Sprecher der Übergangsregierung, Séraphin Akuré Davain, am Donnerstag mit. Die Wahl soll die Rückkehr zu einer zivilen Regierung vollenden – wie sie von der Militärjunta unter der Führung von General Brice Oligui Nguema versprochen wurde. Nguema hatte im August 2023 gegen Präsident Ali Bongo Ondimba geputscht. (dpa/jW)