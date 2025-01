Slowakei: Fico spricht von Umsturzplänen

Bratislava. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat politischen Gegnern die Planung eines Umsturzes vorgeworfen. Am Donnerstag rief er deshalb den nationalen Sicherheitsrat ein. Die Oppositionsparteien kritisieren, das sei Panikmache. Hintergrund ist ein Bericht des Inlandsgeheimdienstes SIS, den Fico am Dienstag in einer Parlamentssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentierte. Er enthält laut einer SIS-Sprecherin »schwerwiegende Informationen über langfristig organisierte Einflussoperationen mit dem Ziel einer Destabilisierung der Slowakischen Republik«. (dpa/jW)