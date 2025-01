Westbank: Hunderte fliehen aus Dschenin

Ramallah. Wegen der israelischen Belagerung in der Flüchtlingssiedlung Dschenin im besetzten Westjordanland haben am Donnerstag nach palästinensischen Angaben Hunderte Bewohner ihre Häuser verlassen. Die israelische Armee habe zuvor mit an Drohnen und Fahrzeugen befestigten Lautsprechern zur Evakuierung aufgerufen, teilte der Gouverneur der gleichnamigen Stadt, Kamal Abu Al-Rub, der Nachrichtenagentur AFP mit. Die israelische Armee erklärte, sie habe in der Nacht nahe Dschenin zwei »militante Palästinenser« getötet. Hinsichtlich der Evakuierungsanordnung lägen ihr keine entsprechenden Informationen vor. Laut einem Anwohner seien alle Bewohner der Flüchtlingssiedlung dazu aufgefordert worden, »das Gelände vor 17 Uhr (Ortszeit) zu verlassen«. Erstmals seit dem Beginn der Feuerpause gab die israelische Armee am Donnerstag die Tötung eines Mannes im Gazastreifen bekannt. (AFP/jW)