AfD erhält Spende von 1,5 Millionen Euro

Berlin. Die AfD hat ihre wohl bisher höchste Großspende erhalten. Der Medizinkapitalist Winfried A. Stöcker aus Groß Grönau hat der Partei 1,5 Millionen Euro gezahlt, wie aus einer am Mittwoch bekanntgewordenen Veröffentlichung des Bundestags hervorgeht. Dabei handele es sich außerdem um die höchste Spendensumme, die eine Partei seit Jahresbeginn gemeldet hat. Das ist ab einer Summe von 35.000 Euro vorgeschrieben. Während der Coronapandemie hatte der Arzt im November 2021 eine illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen veranstaltet. Dabei wurde Menschen ein von ihm entwickelter, aber nicht zugelassener Wirkstoff verabreicht. Stöcker war deshalb zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. (dpa/jW)