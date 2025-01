Melbourne. Die Spanierin Paula Badosa hat als erste Tennisspielerin das Halbfinale der diesjährigen Australian Open erreicht. Die 27jährige setzte sich gegen die Weltranglistendritte Coco Gauff aus den USA mit 7:5, 6:4 durch und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten Vier. Dort trifft die an Nummer elf gesetzte Badosa in Melbourne auf Titelverteidigerin Aryna Sabalenka. Die 26 Jahre alte Belarussin gewann gegen Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland mit 6:2, 2:6, 6:3. (dpa/jW)