Sudan: Tödlicher Angriff auf Lager

Khartum. Im Westen des Sudan haben die Schnellen Eingreiftruppen (RSF) ein Lager von Kriegsvertriebenen in Al-Faschir beschossen und dabei 16 Menschen getötet, wie AFP am Dienstag mitteilte. 18 Personen seien außerdem verletzt worden. Das betroffene Abu-Schuk-Camp ist eines von drei Lagern in Norddarfur, in denen laut einem UN-Bericht die Hungersnot besonders groß ist. Die Millionenstadt Al-Faschir wird seit Mai von den RSF belagert. Die UNO hat gewarnt, dass in Kürze fast die Hälfte der Bevölkerung Sudans unter »akuter Nahrungsunsicherheit« leiden könnte. (AFP/jW)