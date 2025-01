Afghanistan und USA tauschen Gefangene aus

Kabul. Die USA und die in Afghanistan regierenden Taliban habe einen Gefangenenaustausch vollzogen, wie dpa am Dienstag mitteilte. Bei dem afghanischen Gefangenen handelt es sich Kabul zufolge um einen Mann, der in der ostafghanischen Provinz Nangarhar festgenommen wurde und zwanzig Jahre lang in Kalifornien inhaftiert war. Details zu den amerikanischen Gefangenen gaben die Taliban nicht bekannt. Die Verhandlungen leitete Katar, wie das afghanische Außenministerium auf X schrieb. Der Austausch sei ein »gutes Beispiel für die Lösung von Problemen durch Dialog«. (dpa/jW)