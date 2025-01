Listen der FDP werden überprüft

Berlin. Die Landeswahlleiter prüfen nach der Beschwerde eines Parteimitglieds die Landeslisten der FDP für die Bundestagswahl in 14 der 16 Bundesländer. Wie das Portal Table. Briefings am Dienstag unter Berufung auf die Beschwerde berichtete, geht es dabei um den Vorwurf des Vorstoßes gegen den Grundsatz geheimer Wahlen bei den Aufstellungsverfahren in den jeweiligen Landesverbänden. Ein Parteisprecher betonte, dass alle Anforderungen erfüllt worden seien. Gegenstand der Beschwerde ist, dass in den fraglichen Landesverbänden handschriftlich auf einem weißen Zettel abgestimmt wurde – statt auf vorgedruckten Stimmzetteln. Dadurch sei nicht gewährleistet, dass der Wählende nicht identifiziert werden kann. (AFP/jW)