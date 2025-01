Ukraine bombardiert russisches Flugzeugwerk

Smolensk. Die Ukraine hat in der Nacht zum Dienstag ein Flugzeugwerk bei der russischen Stadt Smolensk mit Drohnen angegriffen. Auf Videos sind mehrere Explosionen zu sehen. Gouverneur Wassili Anochin schrieb von Brandschäden an Wohnhausdächern durch Drohnentrümmer. Das 1926 gegründete Flugzeugwerk von Smolensk produziert nach westlichen Angaben Luft-Boden-Raketen und modernisiert Kampfjets. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat am Dienstag den Abschuss von 55 ukrainischen Drohnen über mehreren russischen Regionen gemeldet. Russland griff seinerseits die Großstadt Dnipro aus der Luft an. (dpa/jW)