Türkei greift Staudamm in Syrien an

Hasaka. Das türkische Militär hat am Dienstag erneut den Tischrin-Staudamm im Norden Syriens angegriffen. Dabei wurden laut Agentur ANF zwei Menschen getötet und 20 verletzt. Sie hatten an einer Mahnwache an einem Gebäude dort teilgenommen, die seit zwei Wochen andauert. Die Beteiligten verlangen, dass die Türkei und die von ihr abhängige sogenannte Syrische Nationalarmee sich aus Syrien zurückziehen und ihr Vorgehen gegen die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) einstellen, die seit mehreren Jahren den Staudamm kontrollieren. Bei den jüngsten Angriffen auf diesen wurden bisher 16 Menschen getötet. (jW)