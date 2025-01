Albanien beschleunigt Immobilienprojekt von Trump-Schwiegersohn

Armando Babani/ZUMA Press Wire/dpa Der albanische Tourismus-Boom lockt ausländisches Kapital an: Sonnenuntergang über dem Meer bei Gjiri I Lalzit (13.8.2024)

Tirana. Die albanischen Behörden beschleunigen ein Luxusimmobilienprojekt des Schwiegersohns des künftigen US-Präsidenten Donald Trump auf einer unbewohnten Insel vor der Küste des Landes. Laut einem Dokument des Komitees für strategische Investments (CIS) der albanischen Regierung, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, bekam die Firma von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner den Status eines »strategischen Investors«. Dadurch werden beschleunigte Verfahren ermöglicht. Kushners Unternehmen Atlantic Incubation Partners LLC plant, 1,4 Milliarden Euro zu investieren, um auf der Insel Sazan ein Luxusressort zu eröffnen. Dort befand sich einst eine Militärbasis. Die albanische Regierung versucht seit langer Zeit, ihre Wirtschaft durch den Tourismus anzukurbeln. Die Insel Sazan war in der Vergangenheit ausschließlich als Militärstützpunkt genutzt worden. Durch ein Dekret von Präsident Bajram Begaj wurde es im Dezember von der Liste der militärischen Einrichtungen gestrichen. Im vergangenen Jahr hatte Kushner Pläne bekanntgegeben, auch in Immobilien in Serbien zu investieren. Trump wird am Montag für seine zweite Amtszeit als US-Präsident vereidigt. (AFP/jW)