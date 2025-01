Regierungskreise: Israelisches Kabinett stimmt Freitag über Waffenruhe ab

Kobi Gideon/GPO/dpa Benjamin Netanjahu im Gespräch mit Vertretern der Siedlerbewegung (Jerusalem, 28.11.2019)

Jerusalem. Die israelische Regierung wird am Freitag über das Abkommen zu einer Waffenruhe im Gazastreifen und Gefangenen-Freilassungen abstimmen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag abend von einem israelischen Regierungsvertreter. Die Frage, ob es am Freitag ein solches Treffen geben werde, bejahte der Beamte, ohne eine Uhrzeit zu nennen. Die Einigung zwischen der Hamas und Israel war am Mittwoch abend verkündet worden. Das israelische Kabinett hat der Vereinbarung aber bislang noch nicht zugestimmt.

Die israelische Regierung hatte der Hamas zuvor vorgeworfen, sich von Teilen der Vereinbarung zurückzuziehen, um »Zugeständnisse in letzter Minute zu erpressen«. Die Zusammenkunft des Kabinetts wurde daraufhin verschoben. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, es werde keine Abstimmung geben, bevor die Vermittlerländer - Ägypten, die USA und Katar - nicht bestätigt hätten, dass die Hamas sich an alle vereinbarten Punkte halten würde. Die Hamas wies die Vorwürfe zurück. (AFP/jW)