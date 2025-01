Fünfer-Format für Rüstungskooperation mit Ukraine

CC BY-SA 4.0 Panzer, Kreuzer und Co. könnten bald in der Ukraine produziert werden.

Warschau. Die BRD, Polen, Frankreich, Großbritannien und Italien wollen die ukrainische Rüstungsindustrie stärken. Seien Geld da und Produktionskapazitäten, »dann ist die Ukraine selbst am schnellsten damit, die eigenen Truppen zu mit Material und Waffen zu versorgen«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zum Abschluss eines Treffens mit seinen Amtskollegen aus in einem Vorort von Warschau. Darum soll die Rüstungskooperation ausgeweitet werden. »2025 muss das Jahr des Ausbaus der Rüstungsindustrie in Europa werden«, sagte Polens Verteidigungsminister Vladislav Kosiniak-Kamysz. Das Treffen im sogenannten Fünfer-Format wurde nach dem Wahlsieg Donald Trumps eingerichtet. (dpa/jW)