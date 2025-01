Fünf israelische Soldaten im Gazastreifen getötet

AP Photo/Ariel Schalit Tod und Trümmer: Großflächige Zerstörungen im Gazastreifen (13.1.2025)

Tel Aviv/Gaza. Bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens sind fünf israelische Soldaten getötet worden. Acht weitere Soldaten seien schwer verwundet worden, teilte die Armee am Montag weiter mit. Es habe sich um Soldaten eines Aufklärungsbataillons gehandelt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Damit stieg die Zahl der seit Beginn des Gaza-Kriegs 2023 und bei Kämpfen mit der libanesischen Hisbollah-Miliz getöteten israelischen Soldaten nach offiziellen Angaben auf 840. Zehntausende Menschen sind in diesem Zeitraum bei israelischen Angriffen im Gazastreifen ums Leben gekommen. Bei den Gesprächen über eine Waffenruhe für den Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln in der Hand der Hamas gab es zuletzt nach Angaben beider Seiten Fortschritte. (dpa/jW)