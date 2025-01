Melbourne. Carlos Alcaraz und Novak Đoković treffen im Viertelfinale der Australian Open aufeinander. Der Weltranglistendritte Alcaraz kam durch die Aufgabe seines britischen Achtelfinalgegners Jack Draper nach zwei Sätzen beim Stand von 7:5, 6:1 in nur 95 Minuten eine Runde weiter. Ihm folgte wenig später der 24malige Grand-Slam-Sieger Đoković durch ein 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Tschechen Jiří Lehečka. Alcaraz und Đoković spielen am Dienstag um den Einzug ins Halbfinale gegeneinander. Der Sieger würde auf den an zwei gesetzten Alexander Zverev treffen, sollte der Hamburger sein Viertelfinale gegen den US-Profi Tommy Paul gewinnen. (dpa/jW)