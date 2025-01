Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn hat bei ihrer vielbeachteten Rückkehr in den Skiweltcup für die nächste Schrecksekunde gesorgt. Nach ihrem Trainingsunfall in Cortina d’Ampezzo stürzte die 40jährige am Sonntag auch beim Super-G in den Dolomiten, bei dem die Italienerin Federica Brignone einen umjubelten Heimsieg feierte.

Vonn rutschte nach einem klassischen Innenskifehler weg. Im Ziel schlug Brignone erschrocken die Hände vors Gesicht. Doch Vonn rappelte sich schnell auf und signalisierte, dass sie sich nicht verletzt habe. Im Ziel wurde sie von Legende Alberto Tomba mit Wangenküsschen getröstet. Auch bei ihrem Trainingssturz am Donnerstag war sie mit Schrammen davongekommen.

Brignone setzte sich auf der Tofana bei ihrem schon elften Coup in einem Super-G klar vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,58 Sekunden) durch und baute ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Dritte wurde Corinne Suter aus der Schweiz (+1,08), die seit ihrem Kreuzbandriss erstmalig wieder aufs Podium kam. (sid/jW)