Werftenrettung in Sicht

Rendsburg. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich optimistisch zur Zukunft der insolventen Werften Nobiskrug in Rendsburg und FSG in Flensburg geäußert. »Sie sehen mich hier heute wirklich voller Zuversicht«, erklärte der Politiker nach einer Versammlung am Freitag in der Rendsburger Werft mit den Insolvenzverwaltern und Beschäftigten. Die vorläufigen Insolvenzverwalter betonten, es gebe für jeden Standort einen Interessenten. Es seien Unternehmen aus der Branche. (dpa/jW)