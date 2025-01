Feministisches Bündnis ruft zu Demo auf

Berlin. Für den kommenden Sonntag ruft ein breites Bündnis bundesweit zu einer feministischen Demonstration in Berlin auf. Der »FLINTA* March 2025« startet um die Mittagszeit am Brandenburger Tor. »Geschockt durch den Wahlsieg Trumps und den stetigen Anstieg antifeministischer und trans*feindlicher Meinungen, die uns immer mehr im Alltag begegnen, haben wir uns entschieden, ein Zeichen zu setzen«, heißt es auf der Seite des Organisationsteams. Beteiligt sind an dem Bündnis unter anderem das Netzwerk gegen Feminizide Berlin, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und der Arbeitskreis Frauengesundheit. Gefordert werden der Schutz und der Ausbau des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und die Gewährleistung der Rechte transgeschlechtlicher Personen. (jW)