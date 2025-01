Bei den Bränden in und um L. A. ist ein Archiv der Werke des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg zerstört worden. Das Haus des Belmont-Musikverlags fiel dem »Palisades Fire« zum Opfer, schrieb der Verlagsbetreiber Larry Schoenberg, ein Sohn des Musikers, in einer Mitteilung. »Der gesamte Bestand an Verkaufs- und Verleihmaterialien – darunter einige Manuskripte, Originalpartituren und gedruckte Werke – ging bei dem Feuer verloren«, heißt es in der Mitteilung. In dem Archiv waren rund 100.000 Partituren und Stimmen Schönbergs.(dpa/jW)