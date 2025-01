IEA: Atomenegie 2025 auf neuem Höchststand

Paris. Die Atomenergie steht nach einer Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einem weltweiten Comeback. Das Interesse an der Kernenergie sei so groß wie seit der Ölkrise in den 1970er Jahren nicht mehr. Mehr als 40 Länder strebten nach einem Ausbau der Nutzung der Atomkraft, teilte die IEA am Donnerstag mit. Zum Anstieg des Elektrizitätsbedarfs komme es nicht nur in klassischen Sektoren wie der Industrie, sondern auch in neuen Bereichen wie dem Betrieb von Elektroautos und Datenzentren sowie der Nutzung künstlicher Intelligenz. Die Stromerzeugung aus fast 420 Reaktoren weltweit werde 2025 einen neuen Höchststand erreichen, so die IEA. (dpa/jW)