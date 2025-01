Rekordumsatz bei Veltins

Meschede. Trotz des 2024 weiterhin schrumpfenden Biermarktes hat die Brauerei Veltins deutlich mehr Bier verkauft und einen Rekordausstoß erreicht. Dieser sei im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent auf rund 3,36 Millionen Hektoliter Bier gestiegen, so das Unternehmen am Donnerstag. Der Umsatz der Brauerei mit ihren 737 Beschäftigten stieg um 4,1 Prozent auf 459 Millionen Euro. Veltins begründete die positive Entwicklung unter anderem mit einem »stabilen Markenmix«. Konkurrent Krombacher hatte hingegen einen Ausstoß von minus 1,1 Prozent auf 5,675 Millionen Hektoliter verzeichnet, also 567,5 Millionen Liter. (dpa/jW)