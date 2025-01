Tausende Fragen zu Strom- und Gasverträgen

Bonn. Auch nach Ende der Energiekrise haben sich im vergangenen Jahr Zehntausende Bürger mit Fragen und Beschwerden an die Bundesnetzagentur gewandt. Der »Verbraucherservice Energie« zählte knapp 59.000 Meldungen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. In den meisten Fällen ging es demnach um die Stromversorgung. Zumeist sei es um Energielieferverträge gegangen. »Damit war das Interesse nur etwas geringer als 2023, als mit 61.401 Anfragen ein Allzeithoch verzeichnet wurde«, erklärte ein Sprecher. Die Anzahl der Anfragen an die Kontaktstelle war im Zuge der Teuerung stark angestiegen. (dpa/jW)