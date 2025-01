Studie: Mehr Schwarzarbeit 2025

Tübingen. Wegen des schwachen Wirtschaftswachstums und steigender Erwerbslosigkeit soll die »Schattenwirtschaft« in der BRD weiter ansteigen. Demzufolge wird 2025 der Umfang an »Schwarzarbeit« um 6,1 Prozent auf 511 Milliarden Euro anwachsen, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie des Linzer Professors Friedrich Schneider und des Tübinger Professors Bernhard Boockmann vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung. Hauptgrund sei die schwächelnde Wirtschaft. »Dies verringert die Erträge gemeldeter Arbeitsverhältnisse und erzeugt einen Anreiz zu nicht gemeldeten oder illegalen Tätigkeiten«, so die Wissenschaftler. (dpa/jW)