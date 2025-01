Geständnis zu Brandanschlag

Bremen. Im Prozess um einen mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Bremer Jugendzentrum hat die Verteidigung ein Geständnis angekündigt. Einer der Angeklagten werde sich »weitestgehend geständig« zeigen, sagte ein Anwalt zu Verhandlungsbeginn am Donnerstag. Auch die anderen beiden Angeklagten wollen sich demnach am Freitag vor dem Landgericht Bremen äußern. Die Polizei ordnet die Männer im Alter von 29, 35 und 41 Jahren der Neonaziszene zu. Sie sollen im Februar 2020 in dem Jugendzentrum Feuer gelegt haben, während dort ein Konzert stattfand. (dpa/jW)