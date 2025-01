Großbritannien: Patienten sterben auf Fluren

London. Ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht, der auf einer Befragung von Krankenpflegekräften der Gewerkschaft Royal College of Nursing (RCN) im Dezember beruht, zeigt den katastrophalen Zustand des britischen Gesundheitssystems. In chronisch überlasteten Kliniken sterben demnach Patienten auf den Fluren. Neun von zehn Pflegekräften erklärten, dass »die Patientensicherheit gefährdet ist«. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie »täglich« an »überfüllten oder ungeeigneten Orten« Pflege leisteten, darunter in Fluren, umgebauten Schränken, auf Parkplätzen oder in Waschräumen. (AFP/jW)