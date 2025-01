Große Ehre für Yemisi Ogunleye und Leo Neugebauer: Die Olympiasiegerin und der Silbermedaillengewinner von Paris wurden in der Leichtathletik zu Deutschlands Besten des Jahres 2024 gekürt. Die jeweils stärksten drei Athletinnen und Athleten der vergangenen Saison wurden zunächst durch die Fans bestimmt, eine Expertenjury traf schließlich die finale Entscheidung über die Nummer eins. Für Ogunleye, die bei den Olympischen Spielen im Sommer überraschend die Goldmedaille im Kugelstoßen gewonnen hatte, ist es die erste Auszeichnung als Leichtathletin des Jahres. Bei der Hallen-WM wurde die 26jährige zudem Zweite, kurz darauf folgte der dritte Platz bei der EM. Für Neugebauer ist es bereits die zweite Auszeichnung in Folge – der Zehnkämpfer schraubte im vergangenen Jahr seinen eigenen deutschen Rekord in die Höhe und begeisterte wenig später auch bei Olympia. (sid/dpa)