Türkei: Erdoğan droht Kurden in Syrien

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit einem verstärkten Vorgehen gegen die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien gedroht. Die Miliz, die von der Türkei als syrischer Ableger der kriminalisierten Arbeiterpartei Kurdistans PKK betrachtet wird, könne ihrem unvermeidlichen Ende nicht entgehen, sollte sie die Waffen nicht niederlegen, sagte Erdoğan am Mittwoch vor Mitgliedern seiner Regierungspartei AKP im Parlament. Die Türkei sei in der Lage, alle terroristischen Organisationen in dem Nachbarland zu zerschlagen, auch die YPG und die Islamistenmiliz »Islamischer Staat«. Allerdings sei die YPG nach dem Sturz von Baschar Al-Assad derzeit das größte Problem in Syrien. (Reuters/jW)