Afghanistan: Millionen Kinder von Hunger bedroht

Kabul. Mehr als eine halbe Million Kinder in Afghanistan sind nach Angaben der UNO dieses Jahr von Unterernährung bedroht. Grund sei unter anderem der voranschreitende Klimawandel, der es vielen Menschen erschwere, ihre Familien zu ernähren, hieß es am Mittwoch auf X. Das UN-Nothilfebüro OCHA warnte in einem Bericht kürzlich außerdem davor, dass in diesem Jahr fast 23 Millionen Menschen und damit die Hälfte aller Einwohner des Landes für das Überleben auf humanitäre Hilfe angewiesen seien. Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 ist die Wirtschaft um fast ein Drittel geschrumpft. (dpa/jW)