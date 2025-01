Stringer /REUTERS

Begleitet von Protesten ist Daniel Chapo am Mittwoch in Mosambik als neuer Präsident vereidigt worden. Der Kandidat der früheren Befreiungsbewegung Frelimo versprach bei der Zeremonie in der Hauptstadt Maputo, er werde all seine Energie darauf verwenden, »die nationale Einheit zu verteidigen, zu fördern und zu festigen«. Oppositionsführer Venâncio Mondlane, der die Rechtmäßigkeit der Wahlen anzweifelt, hatte seine Anhänger aufgefordert, »unsere Verweigerung« der offiziellen Ergebnisse mit einem nationalen Streik von Montag bis zur Vereidigung Chapos zu demonstrieren. (AFP/jW)