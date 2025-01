USA und Armenien unterzeichnen Abkommen

Washington, D.C. Die USA und Armenien haben am Dienstag abend ein umfassendes »Sicherheitsabkommen« unterzeichnet. Nach einem gemeinsamen Militärmanöver im vergangenen Sommer in Armenien sei ein »Kommitee für strategische Partnerschaft« ins Leben gerufen worden, das die Beziehungen in den Bereichen »Verteidigung, Wirtschaft und Demokratie« stärken sollte, erklärte der scheidende US-Außenminister Antony Blinken. Armenien und die Vereinigten Staaten seien »zunehmend starke Partner«, das Land werde sich auch der Koalition gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« anschließen. Das nun geschlossene Abkommen besiegelt die Abkehr Armeniens von seiner langjährigen traditionellen Schutzmacht Russland. In der vergangenen Woche hatte die Regierung auch ein Gesetz für einen EU-Beitritt ins Parlament eingebracht. (AFP/jW)