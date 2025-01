Glendale. Die wegen der heftigen Brände aus ihrem Stadion vertriebenen Los Angeles Rams haben sich in den NFL-Playoffs gegen die Minnesota Vikings durchgesetzt. Das 27:9 gegen die Vikings fand im Stadion der Arizona Cardinals statt, weil es in der Metropole in Kalifornien durch Feuer zu großer Zerstörung kam, die Luftqualität schlecht und die Belastung von Einsatzkräften hoch ist. In der Divisional Round treffen die Rams am Sonntag auf die Philadelphia Eagles. Gegen die favorisierten Vikings gingen die Rams in Führung und behielten sie bis zum Ende. Der Super-Bowl-Sieger von vor drei Jahren hatte die Partie durchgehend unter Kontrolle und ließ die Vikings, die die deutlich bessere Saisonbilanz hatten, nie wirklich ins Spiel kommen. (dpa/jW)