Ein seltener Druck der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1776 könnte bei einer Auktion in New York viele Thomas-Jefferson-Banknoten einbringen. Der Preis des Dokumentes, das zuvor nacheinander Teil von zwei verschiedenen Sammlungen war, werde auf etwa zwei bis vier Millionen Dollar geschätzt, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Die Versteigerung ist für den 24. Januar angesetzt. Mit der »Declaration of Independence« erklärten 13 Kolonien in »British America« am 4. Juli 1776 ihre Loslösung von Großbritannien. Das größtenteils von »Gründervater« Jefferson verfasste Schriftstück wurde anschließend in verschiedenen Drucken in Umlauf gebracht. (dpa/jW)