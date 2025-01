Festnahme von Israeli in Italien gefordert

Rom. Die Hind Rajab Foundation hat beim Internationalen Strafgerichtshof und bei den italienischen Behörden Klage eingereicht und die sofortige Verhaftung des derzeit in Rom weilenden israelischen Generalmajors Ghassan Alian gefordert. Dem Leiter der israelischen Behörde für die besetzten Gebiete (COGAT) wirft die Organisation Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen vor. Alian habe die Palästinenser im Gazastreifen öffentlich als »menschliche Tiere« bezeichnet und genieße keine Immunität vor Strafverfolgung, heißt es in dem Antrag, den das kommunistische Portal Contropiano am Dienstag veröffentlichte. (Gerhard Feldbauer)