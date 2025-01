Südkorea: Yoon erneut nicht vor Gericht erschienen

Seoul. Südkoreas Verfassungsgericht hat den ersten Anhörungstermin im Amtsenthebungsverfahren gegen Südkoreas suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol nach nur vier Minuten vertagt. Begründet haben die Richter dies mit der Abwesenheit Yoons, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag. Nachdem Yoon Suk Yeol am 3. Dezember im Zuge eines Haushaltsstreits mit der Opposition kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen hatte, stimmte das Parlament für seine Amtsenthebung. In den kommenden Wochen prüft das Verfassungsgericht nun diese Entscheidung. Der nächste Verhandlungstermin ist für Donnerstag angesetzt. (dpa/jW)