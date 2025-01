Großangriff der Ukraine auf russische Fabriken

Moskau. Die Ukraine hat in der Nacht zum Dienstag russische Regionen mit einem großangelegten Drohnen- und Raketeneinsatz angegriffen. Dabei seien Industrieanlagen in mindestens drei Städten beschädigt worden, teilten Behörden mit. Dem Telegram-Kanal Shot zufolge schoss Russland mehr als 200 ukrainische Drohnen ab. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau konnten sechs Atacms aus US-Produktion und acht britische »Storm Shadows« abgefangen worden, wie die amtliche Nachrichtenagentur TASS berichtete. Zwei davon seien über dem Schwarzen Meer zerstört worden. An den Flughäfen in Kasan, Saratow, Pensa, Uljanowsk und Nischnekamsk seien Flugbeschränkungen verhängt worden, teilte die russische Luftfahrtbehörde mit. In Nischnekamsk in der russischen Republik Tatarstan befindet sich die große Raffinerie Taneco. Russland werde auf die Angriffe reagieren, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. (Reuters/jW)