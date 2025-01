Kanaren fühlen sich alleingelassen

Madrid. Angesichts einer hohen Anzahl Schutzsuchender fühlen sich die Kanarischen Inseln »alleingelassen«. Es fehle an Solidarität der Regierung in Madrid sowie der autonomen Regionen, sagte Regionalpräsident Fernando Clavijo laut der Montagausgabe der Zeitung El Mundo. In Spanien ist die »linke« Zentralregierung für die Betreuung erwachsener Geflüchteter zuständig, die überwiegend »konservativen« Regionen sind für die Versorgung unbegleiteter Minderjähriger verantwortlich. Doch beide Seiten können sich nicht darauf einigen, wie Minderjährige von den Kanaren besser auf andere Regionen aufgeteilt werden können. (AFP/jW)