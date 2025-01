Philippinen: Sekte mobilisiert für Duterte

Manila. Mehr als eine Million Mitglieder der fundamentalistischen »Kirche Christi« haben in Manila gegen eine Amtsenthebung der philippinischen Vizepräsidentin Sara Duterte demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Montag rund 1,6 Millionen Menschen zu der Demonstration in der Hauptstadt. Anlass der Proteste ist ein Machtkampf zwischen Präsident Ferdinand Marcos und seiner Stellvertreterin, gegen die wegen Korruption drei Impeachmentverfahren im Parlament anhängig sind. (AFP/jW)