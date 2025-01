Rumänien: Protest gegen Annullierung von Wahl

Bukarest. In Rumänien haben am Sonntag erneut Zehntausende Menschen gegen die Annullierung der Präsidentschaftswahl protestiert. Am 6. Dezember hatte ein Gericht die erste Wahlrunde für ungültig erklärt, aus der Călin Georgescu als Sieger hervorgegangen war. Sie begründeten ihr Urteil mit einer Kampagne für Georgescu im Internet, die angeblich von Russland orchestriert worden sein soll. Später stellte sich heraus, dass es sich wahrscheinlich um ein Täuschungsmanöver der Nationalliberalen Partei des scheidenden Präsidenten Klaus Johannis gehandelt hatte. (Reuters/jW)