Mann stirbt durch Polizeischuss

Bruchsal. Bei einem Polizeieinsatz im baden-württembergischen Bruchsal ist ein mutmaßlich psychisch kranker Mann von Beamten erschossen worden. Das Amtsgericht Karlsruhe entschied, dass der 48jährige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden sollte, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart am Montag mitteilten. Polizeibeamte sollten ihn von seiner Wohnung dorthin bringen. Der Mann habe auf Klingeln und Klopfen nicht reagiert. Als die Polizisten die Tür von außen öffneten, habe er sie angegriffen. Er sei mit einem Messer und einem Fleischerbeil bewaffnet gewesen. Die Polizei schoss auf den Mann und traf ihn. Nun ermittelt das LKA. (dpa/jW)