Kitas: BRD wirbt spanische Erzieher ab

Hannover. Wegen der Personalnot in vielen Kindertagesstätten wirbt Deutschland zunehmend Erzieher mit Hochschulabschluss aus Spanien ab. Dort gebe es einen Überhang an gut ausgebildeten Erziehern, die im eigenen Land keine adäquate Stelle finden, wie die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit am Montag auf Anfrage der dpa mitteilte. Allein über das Programm »Willkommen im Kindergarten« der ZAV hätten von 2022 bis Ende 2024 rund 600 Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland ihre Arbeit aufgenommen. Sie stammen überwiegend aus Spanien, hieß es von der Behörde. (dpa/jW)