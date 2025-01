Berlin: 31 Festnahmen bei LL-Demo

Berlin. Bei den Berliner Veranstaltungen zum Gedenken an die Kommunisten Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind am Wochenende laut Polizei 31 Menschen festgenommen worden. An dem Gedenken beteiligten sich mehrere tausend Personen. Bei der traditionellen Großdemonstration am Sonntag unter dem Motto »Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 2025« attackierten Polizisten Teilnehmer mit Reizgas und Schlagstöcken. Ein Teilnehmer verlor bei einer Auseinandersetzung das Bewusstsein und wurde in eine Klinik gebracht. 34 Strafanzeigen seien gestellt worden. Die Polizei war mit 550 Kräften im Einsatz. (dpa/jW)