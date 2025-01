Russland und Iran wollen »strategische Partnerschaft«

Moskau. Russland und der Iran wollen nach Angaben aus Moskau ihre Beziehungen vertiefen. Präsident Wladimir Putin werde den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian am Freitag in Moskau empfangen und zusammen mit ihm ein Abkommen über eine »umfassende strategische Partnerschaft« unterzeichnen, kündigte der Kreml am Montag an. Der Westen hat sowohl Russland als auch den Iran mit weitreichenden Sanktionen belegt. Beide Länder haben ihre Zusammenarbeit unter anderem im militärischen Bereich ausgebaut. Peseschkian und Putin hatten sich zuletzt im Oktober beim BRICS-Gipfel im russischen Kasan getroffen. (AFP/jW)