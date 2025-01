Ukraine greift Turk-Stream-Pipeline an

Moskau. Russland hat der Ukraine am Montag einen Angriff auf eine Gaskompressorstation für die Schwarzmeerpipeline Turk Stream im Gebiet Krasnodar vorgeworfen. Alle Drohnen seien jedoch abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es habe keine Opfer gegeben, Schäden durch Trümmer seien sofort behoben worden. Die gut 320 Kilometer von der Frontlinie entfernte Kompressorstation arbeite im Normalbetrieb, hieß es. Heftige Kämpfe tobten derweil im Donbass um die ukrainische Stadt Prokrowsk. Allein am Sonntag habe es nach Kiewer Angaben 50 Angriffswellen des russischen Militärs gegeben. Am Sonnabend hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf X die Gefangennahme zweier nordkoreanischer Soldaten im russischen Gebiet Kursk bekanntgegeben. Sie befänden sich in den Händen des Geheimdiensts. (dpa/AFP/jW)