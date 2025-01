Bezos-Rakete soll Montag starten

Cape Canaveral. Der Jungfernflug der Rakete »New Glenn« des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Multimilliardär Jeff Bezos ist erneut verschoben worden. Für den Start werde nun Montag, 1.00 Uhr (Ortszeit) angepeilt, teilte Blue Origin am Sonnabend mit. Das entspricht 7.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Grund für den erneuten Aufschub sei die raue See im Atlantik. Dort soll die Trägerrakete auf einem Schiff landen. Die Rakete wird auf ihrem ersten Flug einen Prototyp von »Blue Ring« transportieren, eine vom Pentagon finanzierte Raumschlepper- und Satellitenplattform. Blue Origin will damit den Einstieg in den lukrativen Markt für Orbitalraketen schaffen. (AFP/jW)